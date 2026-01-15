Incendio di un capannone in via Lucchese. Sul posto i Vigili del fuoco

SESTO FIORENTINO – Incendio alle 12.50 in via Lucchese nell’edificio industriale di Ferragamo. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono arrivate due squadre e due autobotti dei Vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento Firenze Ovest, di Barberino di Mugello e dalla sede centrale. Le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato lo […]

SESTO FIORENTINO – Incendio alle 12.50 in via Lucchese nell’edificio industriale di Ferragamo. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono arrivate due squadre e due autobotti dei Vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento Firenze Ovest, di Barberino di Mugello e dalla sede centrale. Le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha interessato l’impianto di aspirazione esterno alla struttura industriale. Ora in corso le operazioni di raffreddamento e spegnimento.