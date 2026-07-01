SESTO FIORENTINO – Incendio questo pomeriggio alle 16 di una struttura esterna a un edificio industriale di via Pertini. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando di Firenze distaccamento di Firenze Ovest dotati di un’autobotte e un’autoscala. Per fortuna sono riusciti a contenere l’incendio evitando la propagazione all’interno dell’edificio ed estinto le fiamme. Successivamente hanno effettuato una valutazione dall’autoscala della copertura anche con l’uso di termocamere. Non ci sono persone coinvolte.
Incendio di una struttura esterna ad un edificio industriale in via Pertini
SESTO FIORENTINO – Incendio questo pomeriggio alle 16 di una struttura esterna a un edificio industriale di via Pertini. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando di Firenze distaccamento di Firenze Ovest dotati di un’autobotte e un’autoscala. Per fortuna sono riusciti a contenere l’incendio evitando la propagazione all’interno dell’edificio ed estinto le […]