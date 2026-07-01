News

Incendio di una struttura esterna ad un edificio industriale in via Pertini

SESTO FIORENTINO – Incendio questo pomeriggio alle 16 di una struttura esterna a un edificio industriale di via Pertini. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando di Firenze distaccamento di Firenze Ovest dotati di un’autobotte e un’autoscala. Per fortuna sono riusciti a contenere l’incendio evitando la propagazione all’interno dell’edificio ed estinto le […]


SESTO FIORENTINO – Incendio questo pomeriggio alle 16 di una struttura esterna a un edificio industriale di via Pertini. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando di Firenze distaccamento di Firenze Ovest dotati di un’autobotte e un’autoscala. Per fortuna sono riusciti a contenere l’incendio evitando la propagazione all’interno dell’edificio ed estinto le fiamme. Successivamente hanno effettuato una valutazione dall’autoscala della copertura anche con l’uso di termocamere. Non ci sono persone coinvolte.