Incendio in via del Gelso: sessanta persone evacuate per precauzione dai Vigili del fuoco

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti in via del Gelso per un principio di incendio che ha interessato il vano contatori condominiale. È successo tutto alle 23.30 circa di ieri sera e sul posto sono intervenute due squadre supportate da un’autoscala. L’incendio è stato prontamente spento, ma il fumo denso e […]

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti in via del Gelso per un principio di incendio che ha interessato il vano contatori condominiale. È successo tutto alle 23.30 circa di ieri sera e sul posto sono intervenute due squadre supportate da un’autoscala. L’incendio è stato prontamente spento, ma il fumo denso e acre provocato dalle apparecchiature elettriche ha invaso il vano scale e alcuni appartamenti. I Vigili del fuoco, in via precauzionale, hanno evacuato gli occupanti dei 15 appartamenti presenti, circa 60 persone, che sono state fatte poi rientrare quando la situazione è tornata alla normalità. Sul posto anche tre ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Nessuno ha necessitato del ricovero in ospedale.