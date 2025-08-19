Incendio nei pressi della ferrovia a Prato: sospesa la circolazione con Firenze

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio, poco prima delle 16, per un incendio che ha coinvolto circa 2.500 metri quadrati di un canneto che si trova sul sedime ferroviario nei pressi di via di Gonfienti, fra Piazzale degli Etruschi e via Firenze, sulla linea Prato-Firenze. L’intervento, che ha visto […]

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio, poco prima delle 16, per un incendio che ha coinvolto circa 2.500 metri quadrati di un canneto che si trova sul sedime ferroviario nei pressi di via di Gonfienti, fra Piazzale degli Etruschi e via Firenze, sulla linea Prato-Firenze. L’intervento, che ha visto coinvolte quattro squadre dei Vigili del fuoco e una di volontari, ha comportato l’interruzione del traffico ferroviario Prato-Firenze, causando ritardi e cancellazioni di treni. Rfi, sul posto con gli agenti della Polizia di Stato, ha attivato il servizio di bus a spola tra le stazioni di Firenze Rifredi e Prato Centrale.