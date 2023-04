Incendio nei pressi della Fi-Pi-Li: vanno a fuoco due baracche

SCANDICCI – I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest e Calenzano, sono intervenuti intorno alle 21.20 nel Comune di Scandicci in via Romania angolo via la Torre, in prossimità della Fi-Pi-Li per l’incendio di due baracche. I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre e due autobotti per un totale di […]

SCANDICCI – I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest e Calenzano, sono intervenuti intorno alle 21.20 nel Comune di Scandicci in via Romania angolo via la Torre, in prossimità della Fi-Pi-Li per l’incendio di due baracche. I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre e due autobotti per un totale di 14 uomini e 4 automezzi, hanno effettuato lo spegnimento delle due baracche dove al suo interno c’erano un’auto, un furgone e alcune masserizie. Non si segnalano danni a persone.