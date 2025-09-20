News

Incendio nella Piana: intervento della Racchetta

SESTO FIORENTINO – Ancora un incendio nella Piana fiorentina. Le fiamme si sono alzate nelle prime ore del pomeriggio nell’area verde di Sesto Fiorentino e visibili da gran parte del territorio. Sul posto sono intervenuti gli uomini e i mezzi de La Racchetta di Sesto Fiorentino. Ecco alcune immagini dell’incendio di questo pomeriggio.

