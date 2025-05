Incendio sul tetto di un condominio in via Magenta

CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, sono intervenuti poco dopo le 18 in via Magenta per un incendio sul tetto di un condominio composto da quattro piani fuori terra. Sul posto due squadre, un’autoscala e un’autobotte in supporto. I Vigili del fuoco sono riusciti quindi a contenere […]

CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, sono intervenuti poco dopo le 18 in via Magenta per un incendio sul tetto di un condominio composto da quattro piani fuori terra. Sul posto due squadre, un’autoscala e un’autobotte in supporto. I Vigili del fuoco sono riusciti quindi a contenere le fiamme restringendole a una porzione di copertura di circa 20 metri quadrati effettuando dei tagli per impedire la propagazione. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Non ci sono persone coinvolte.