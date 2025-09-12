Incidente stradale: ferito un pedone. Donna gravemente ferita

SESTO FIORENTINO – Una donna di 29 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto poco prima della mezzanotte della notte scorsa in via Gramsci all’altezza del civica 560. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Signa: secondo le prime ricostruzioni un’utilitaria, per cause e dinamiche ancora da verificare, avrebbe colpito un pedone, una donna di 29 anni, che stava attraversando la strada. La donna è rimasta ferita e condotta dai sanitari del 118 con codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi e sarebbe in pericolo di vita. Gli esami tossicologici a carico del conducente sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri così come la dinamica del sinistro