Incidente sulla A1 tra un furgone e un mezzo pesante, muore un uomo

CALENZANO – Un uomo è morto in un incidente stradale sul tratto autostradale A1 al km 278 direzione nord a Calenzano. Nel sinistro, avvenuto attorno alle 18.50, sono rimasti coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest. Sul posto anche una squadra, un polisoccorso e l’autogru. L’uomo deceduto era alla guida di un furgone. I Vigili del fuoco hanno operato con divaricatore e cesoie utilizzando anche l’autogru per liberare dall’abitacolo del furgone il conducente rimasto incastrato, in seguito al tamponamento di un mezzo pesante. La viabilità è bloccata.