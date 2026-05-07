CALENZANO – Incidente mortale questo pomeriggio alle 17.15, sulla Barberinese all’incrocio con via di Pagnelle. A perdere la vita un giovane motociclista di Prato, P.A., di 26 anni. Il giovane era alla guida di una Honda. Ancora da accertare, da parte della Polizia locale di Calenzano giunta sul posto con i sanitari del 118, i motivi dell’incidente nel quale è rimasta coinvolta anche una utilitaria condotta da una donna residente a Calenzano. La strada è stata chiusa per le operazioni legate all’incidente e riaperta poco prima delle 20.
Incidente sulla Barberinese. Muore un giovane motociclista
CALENZANO – Incidente mortale questo pomeriggio alle 17.15, sulla Barberinese all’incrocio con via di Pagnelle. A perdere la vita un giovane motociclista di Prato, P.A., di 26 anni. Il giovane era alla guida di una Honda. Ancora da accertare, da parte della Polizia locale di Calenzano giunta sul posto con i sanitari del 118, i […]