Incidente sulla Fi-Pi-Li a Lastra a Signa, due auto in fiamme

LASTRA A SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti alle 18.30 nel Comune di Lastra a Signa sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Livorno, per l’incendio di due auto a seguito di un incidente stradale. Sul posto è stata inviata una squadra e un’autobotte che hanno effettuato […]

LASTRA A SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti alle 18.30 nel Comune di Lastra a Signa sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Livorno, per l’incendio di due auto a seguito di un incidente stradale. Sul posto è stata inviata una squadra e un’autobotte che hanno effettuato lo spegnimento dei due veicoli. Gli occupanti delle vetture sono scesi in autonomia e soccorsi dal personale sanitario. Viabilità bloccata per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza.