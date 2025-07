Incidente sulla Sp 8 Barberinese. Un morto e una ferita grave, strada momentaneamente chiusa

CALENZANO – Incidente mortale sulla Sp8, la direttrice Barberinese. Questo pomeriggio, in località Pontenuovo di Calenzano, ha perso infatti la vita un uomo di 59 anni mentre una donna di 56 è in gravissime condizioni, in prognosi riservata: sul posto diverse ambulanze e anche l’elisoccorso regionale Pegaso. Si tratterebbe di uno scontro frontale fra una moto e un’auto, una […]

CALENZANO – Incidente mortale sulla Sp8, la direttrice Barberinese. Questo pomeriggio, in località Pontenuovo di Calenzano, ha perso infatti la vita un uomo di 59 anni mentre una donna di 56 è in gravissime condizioni, in prognosi riservata: sul posto diverse ambulanze e anche l’elisoccorso regionale Pegaso. Si tratterebbe di uno scontro frontale fra una moto e un’auto, una Fiat Panda. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Signa che si stanno occupando dei rilievi con il supporto della Polizia municipale. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari, come scrive il Comune di Calenzano sulla propria pagina Facebook, “la Sp8 è stara chiusa in direzione Nord a partire dalla rotonda nord della circonvallazione di Carraia, la viabilità sarà riaperta a operazioni concluse, il cui termine al momento attuale non può essere stabilito”.

In base ai primi accertamenti la coppia a bordo della moto, entrambi agenti di polizia, stava rientrando verso la propria abitazione. Da capire la dinamica e come si è arrivati al tragico scontro. Alla guida dell’auto un uomo di 43 anni, rimasto leggermente ferito, che sarebbe risultato positivo all’alcoltest.