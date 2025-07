Incidente sulla via Vecchia Pisana, restano critiche le condizioni dei due feriti

LASTRA A SIGNA – Restano purtroppo critiche le condizioni di salute dei due feriti nell’incidente dei giorni scorsi lungo la via Vecchia Pisana in cui ha perso la vita Matteo Caruso, 37 anni. Si tratta dell’uomo che era seduto sulla Mini insieme a Caruso che si dirigeva verso Lastra a Signa e di colui che […]

LASTRA A SIGNA – Restano purtroppo critiche le condizioni di salute dei due feriti nell’incidente dei giorni scorsi lungo la via Vecchia Pisana in cui ha perso la vita Matteo Caruso, 37 anni. Si tratta dell’uomo che era seduto sulla Mini insieme a Caruso che si dirigeva verso Lastra a Signa e di colui che invece era alla guida della Dacia che procedeva nella direzione opposta. Si tratta del direttore artistico del Teatro delle Arti di Lastra a Signa, Gianfranco Pedullà, attualmente ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Teatro da cui abbiamo ricevuto una breve nota: “Il pensiero di tutta la comunità del Teatro popolare d’arte è rivolto a lui e alla sua famiglia e inviamo al nostro direttore gli auguri più affettuosi e sentiti di completa e rapida guarigione. In quanto membri della comunità di Lastra a Signa ci associamo al dolore delle famiglie coinvolte nel terribile incidente”.

Intanto gli amici di Matteo Caruso hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe in segno di vicinanza alla compagna e al figlio di 10 anni, “che ora dovranno affrontare un futuro senza il suo sostegno e il suo amore”. “La comunità di Lastra a Signa – scrivono – si stringe forte attorno alla sua famiglia in un momento così difficile. È un modo per dimostrare quanto Matteo fosse amato da tutti noi, e per restituire almeno in parte il bene che lui ha sempre donato, con il cuore e con i gesti”. “Matteo – proseguono gli amici – era un ragazzo dal sorriso contagioso, solare, sincero, onesto. Un uomo profondamente legato alla famiglia, agli amici e ai veri valori della vita”. “Ogni contributo – concludono – sarà un abbraccio, un segno di vicinanza, una testimonianza dell’eredità di affetto e di umanità che Matteo ci lascia”.La raccolta fondi ha ricevuto in pochi giorni più di duecento donazioni arrivando a 10.800 euro. È raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-matteo-un-aiuto-per-la-sua-famiglia.