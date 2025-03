Incontri, dibattiti, le scuole protagoniste: al via da oggi il ciclo di appuntamenti per “Signa è donna”

SIGNA – Oltre venti incontri con dibattiti nelle scuole e iniziative in città, passeggiate in salute, mostre, conferenze, presentazioni di libri e un approfondimento sulle tecniche di disostruzione pediatrica. Con un grande evento, riservato agli studenti della scuola media Paoli, che vedrà la presenza dell’avvocato Lucia Annibali. È stato presentato stamani in sala giunta “Signa […]

SIGNA – Oltre venti incontri con dibattiti nelle scuole e iniziative in città, passeggiate in salute, mostre, conferenze, presentazioni di libri e un approfondimento sulle tecniche di disostruzione pediatrica. Con un grande evento, riservato agli studenti della scuola media Paoli, che vedrà la presenza dell’avvocato Lucia Annibali. È stato presentato stamani in sala giunta “Signa è donna”, il programma promosso dall’amministrazione comunale in occasione della festa internazionale delle donne. Presenti, insieme al vicesindaco Marinella Fossi, la dirigente scolastica Francesca Bini, Dania Fabiani, presidente del Volley Club Le Signe, Matteo Mannelli, presidente dell’associazione Pollicino, la psicologa Geraldine Innocenti, Simone Borri per l’associazione “Caffè e scienza”, Alfina Favara, presidente dell’associazione Exinea, l’artista Tiziana Faccendi e Federico Gori, presidente di Short Movie Man Studios.

“Quest’anno abbiamo voluto promuovere un programma ampio e articolato – ha spiegato il vicesindaco Fossi – e mantenuto tanti appuntamenti tradizionali che hanno sempre riscosso successo, come le passeggiate in salute a cura del Gruppo trekking. Ma abbiamo voluto sviluppare anche nuove occasioni di valorizzazione e riflessione sul ruolo della donna nella nostra società. Nel far questo abbiamo scelto di partire dalla scuola e dai nostri ragazzi ma abbiamo voluto premiare anche le pallavoliste del Volley Club Le Signe alle quali sarà consegnato l’encomio dell’atleta del mese, per poi promuovere una tavola rotonda al Palagetto in Castello sul tema “Donne in città, nel lavoro e nell’impresa” alla quale parteciperà anche la Filarmonica Verdi”.

“L’associazione Pollicino, – ha aggiunto Matteo Mannelli – grazie alla disponibilità della scuola media Paoli, ha voluto sviluppare quest’anno un percorso sulla pari dignità che coinvolgerà gli studenti delle classi prime. I tre incontri si terranno il 10, l’11 e il 12 marzo, alla presenza delle psicologhe Chiara Banfi, Geraldine Innocenti e Bianca Rastrelli e culmineranno con l’intervento dell’avvocato Lucia Annibali”. “In questo modo – ha aggiunto la dirigente Bini – affronteremo le tematiche che riguardano i diritti femminili e la parità di genere con l’intento di consolidare valori comuni”.

Fra i molti eventi in programma, la giornata dell’8 marzo sarà una delle più dense con la donazione straordinaria del sangue promossa dalla sezione Avis di Signa, la svelatura dell’opera di Laura Rizzo (alle 15 in Sala dell’affresco), l’evento promosso dall’Associazione Exinea (alle 16.30 in Salablu) e poi l’apericena organizzato dal circolo Arci Stella Rossa in Castello. Il programma di incontri partirà stasera, giovedì 6 marzo, prima alle 18, con il finissage della Mostra “L’osso che canta. Appunti per una teoria dell’amore” e poi alle 21, in Salablu, con la proiezione del film “C’è ancora domani” diretto e interpretato da Paola Cortellesi, a cura di Short Movie Man Studios.