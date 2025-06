Incontro a Zoworking su sicurezza in ambiente acquatico e prevenzione all’annegamento

SESTO FIORENTINO – Sicurezza in ambiente acquatico e prevenzione dell’annegamento è il tema di un incontro in programma venerdì 13 giugno dalle 10.30 alle 17 a Zoworking di via Bruschi. L’evento, sotto la direzione scientifica di Riccardo Ristori, con l’organizzazione di Elio Jr. Filidei e la collaborazione del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana, rappresenta […]

SESTO FIORENTINO – Sicurezza in ambiente acquatico e prevenzione dell’annegamento è il tema di un incontro in programma venerdì 13 giugno dalle 10.30 alle 17 a Zoworking di via Bruschi. L’evento, sotto la direzione scientifica di Riccardo Ristori, con l’organizzazione di Elio Jr. Filidei e la collaborazione del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana, rappresenta un momento di aggiornamento, confronto operativo e collaborazione interforze sul tema della sicurezza in ambiente acquatico e della prevenzione dell’annegamento, fenomeno che ogni anno provoca centinaia di decessi, spesso evitabili, anche nel nostro Paese. Esperti del mondo accademico, del soccorso e della medicina d’emergenza si incontrano per condividere dati, esperienze e progetti, con l’obiettivo di ridurre un fenomeno tanto drammatico quanto prevenibile.

La mattinata sarà dedicata agli specialisti con contributi tecnici e scientifici, il pomeriggio vedrà una sessione per operatori e formatori, mentre l’ultima parte sarà aperta alla cittadinanza, con dimostrazioni pratiche e consigli utili per famiglie ed educatori. Il programma prevede tre momenti distinti ai quali potete partecipare: una sessione specialistica dalle 10.30 alle 13 con contributi scientifici, epidemiologici e operativi da parte di Università, Osservatori, Forze dell’Ordine e Operatori del Soccorso Acquatico; una sessione tecnica dalle 14 alle 15 dedicata a formatori, tecnici e professionisti impegnati nella sicurezza in acqua. Ed infine una sessione divulgativa dalle 15 alle 17 rivolta alla cittadinanza, con attività interattive e dimostrative per famiglie, insegnanti, educatori. Focus divulgativo: prevenzione, riconoscimento del pericolo in acqua cosa fare in caso di emergenza, i falsi miti del soccorso in spiaggia.