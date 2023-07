Incontro sulla legittima difesa all’Auser

SESTO FIORENTINO – “Legittima difesa: ognuno ha un’opinione a riguardo, ma come funziona veramente?”: è il tema di un incontro in programma mercoledì 5 luglio dalle 18 alle 20 all’Auser di via Pasolini. L’incontro, a ingresso libero, condotto dall’avvocato penalista Marco Bini e da Luca Gorrone, entrambi nel direttivo Avis sestese. Nell’inconro saranno illustrati gli aspetti previsti dalla legge sulla tutela dei propri diritti. “Si tratta di una replica: – spiegano i due professionisti – dopo il successo di marzo, quando l’argomento della legittima difesa era stato affrontato per la prima volta come introduzione del corso di difesa personale nei locali dell’Auser, è stato suggerito dagli stessi partecipanti al corso di riproporre il tema di quando e come è legittimo difendersi a tutte le persone interessate all’argomento. Verranno sfatati molti miti e pregiudizi e illustrato in modo semplice fino a che punto ci si può spingere per contrastare le violenze altrui”. L’incontro successivo si terrà il 2 agosto, sempre alle 18: ci sarà la replica di “Assicurarsi di assicurarsi”, dove esperti del settore ed informatici illustreranno il mondo delle assicurazioni e delle tutele dei contraenti dopo le riforme del 2019, spiegando quali sono gli aspetti necessari e fondamentali da conoscere per tutelare e organizzare efficacemente il proprio futuro e proteggersi in modo efficace dalle conseguenze di eventi sui quali nessuno, in realtà ha il pieno controllo.