Incontro tra genitori e vertici della mensa Qualità e Servizi

SESTO FIORENTINO – Il gruppo di genitori della mensa Qualità e Servizi ha incontrato mercoledì scorso i dirigenti della società dell’azienda pubblica di ristorazione di via del Colle a Calenzano e l’amministratore unico Filippo Fossati. Insieme a loro anche l’assessora Sara Martini. Presenti all’incontro una ventina di genitori degli oltre 70 firmatari della lettera di protesta inviata alla società il 27 ottobre scorso. Durante l’incontro è stato annunciato che Marco Gamannossi sostituirà Francesco Dini alla direzione dell’area produzione. “Abbiamo appreso – si legge nella nota dei genitori – che da circa due settimane sono in corso sopralluoghi nelle scuole di Sesto Fiorentino da parte dei dirigenti di Qualità e Servizi e personale dell’ufficio scuola del Comune. Apprezziamo lo sforzo, ma ribadiamo la necessità che la società della ristorazione scolastica vada in tutte le scuoleservite al momento della mensa e, in modo adeguato all’età ed al contesto, si presenti in modo chiaro, rassicuri i bambini sui correttivi implementati da ‘i signori della mensa’ per evitare che accadano fatti dannosi per la loro salute e sicurezza”. I genitori chiedono un calendario con le date degli interventi nelle scuole.