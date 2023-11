Infrastrutture e viabilità a Signa: l’amministrazione fa il punto della situazione con i cittadini

SIGNA – Un incontro pubblico alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e dell’assessore alle opere pubbliche Andrea Di Natale, insieme ai funzionari comunali, per esporre il disegno della nuova viabilità alla luce dei nuovi strumenti urbanistici e delle grandi opere in corso di realizzazione. E’ quello che si è svolto ieri sera in Salablu. Un appuntamento per ripercorrere le tappe che l’amministrazione comunale ha inserito sul percorso – alcune in corso di realizzazione, altre in fase di progettazione – che porteranno a una rivoluzione del sistema viario di Signa. “L’assemblea pubblica rappresenta un momento di confronto con la cittadinanza sulle tante nuove infrastrutture stradali messe in campo dall’amministrazione nel corso di questi quattro anni. Lo possiamo fare adesso che molte di queste non sono più soltanto un’idea, ma si stanno concretizzando con progetti approvati, finanziamenti, lavori – dicono sindaco e assessore – si tratta di grandi interventi che spaziano dalla realizzazione in corso o imminente – come il completamento di via Arte della Paglia verso l’Indicatore, la riqualificazione di via Roma, il nuovo ponte sul Bisenzio – a quelli che vedranno la luce entro pochi anni – come il completamento di via Arte della Paglia verso il parcheggio scambiatore, il nuovo ponte sull’Arno ed il suo collegamento con via Arte della Paglia, il nuovo sottopasso ferroviario che renderà via Roma completamente a senso unico, la messa in sicurezza di via Pistoiese da Ponte all’Asse all’Indicatore.

“Restano sullo sfondo i nuovi tracciati che stiamo progettando anche attraverso i nuovi strumenti urbanistici in fase di adozione, come la viabilità di accesso all’area della Nobel, il completamento di via Madre Teresa di Calcutta, il nuovo collegamento nella zona di Sant’Angelo a Lecore tra la Pistoiese e la zona industriale di Comeana con il nuovo ponte sull’Ombrone. Tutte queste opere hanno l’obiettivo di gerarchizzare i vari archi stradali della rete viaria che attraverserà Signa, separando i flussi di scorrimento da quelli prettamente urbani, senza però relegare Signa a un ruolo marginale nell’area fiorentina, ma anzi restituendole accessibilità, rapidità di raggiungimento e favorendone la vivibilità, il lavoro, il fare impresa. Insomma, una vera rivoluzione della nostra rete viaria che proietterà Signa in un futuro – molto meno lontano di quanto si pensi -vivibile, sostenibile, rispettoso della salute e dell’ambiente”, hanno aggiunto.