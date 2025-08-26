Iniziati i lavori al campo sportivo di Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Tempistiche rispettate. Come era stato annunciato durante l’ultima partita sul terreno del “Martini” il 30 luglio scorso, i lavori per il rifacimento del campo sportivo sono iniziati lunedì 25 agosto. Gli operai sono al lavoro per dare un nuovo volto al campo da calcio di Poggio a Caiano. Al posto dell’erba verrà messo un manto sintetico in materiale naturale (e non con intaso di gomma). Questo significa che fra una decina d’anni, quando l’erba sintetica si sarà consumata, non ci sarà bisogno di togliere il “tappeto erboso” ma si potrà seminare direttamente l’erba vera. Nel progetto è prevista anche la ristrutturazione del campo a cinque che diventerà un’area polivalente dove poter giocare pure a pallavolo e basket. Inoltre, sarà sostituito l’impianto di illuminazione esistente con uno nuovo a led. E poi nuovi bagni e nuovi spogliatoi.

“Insomma – dice il sindaco Riccardo Palandri che ha fatto un sopralluogo al ‘Martini’ insieme all’assessore allo sport Piero Baroncelli – un campo che sarà completamente rinnovato e al passo con i tempi. Siamo molti soddisfatti che il calendario di inizio lavori sia stato rispettato: lo avevamo annunciato che il cantiere avrebbe preso il via il 25 agosto e così è stato. Per questo rivolgo un sincero ringraziamento all’ufficio lavori pubblici del Comune e al suo responsabile anche per come si sono adoperati nel far partire i lavori in un periodo anomalo come è agosto. Prima si inizia e prima riusciamo a concludere il rifacimento del campo sportivo, così da poter permettere alla squadra del Poggio a Caiano di poter tornare a giocare quanto prima al Martini”. I lavori hanno un costo di 1.199.607,55 euro così suddivisi: finanziamento del Ministero tramite bando fondo sport e periferie pari a 700mila euro, la restante parte (circa 500mila euro) dal Comune di Poggio tramite mutuo a tasso zero agevolato. “Sono sicuro che, una volta finito il cantiere, avremo un campo bellissimo – dice l’assessore Baroncelli – La durata prevista dei lavori è di circa sei mesi al termine dei quali faremo una grande inaugurazione per il nuovo volto del ‘Martini’ che offrirà ai giocatori tutti i comfort di uno stadio moderno”.

(Nella foto l’assessore allo sport Baroncelli e il sindaco Palandri al campo sportivo “Martini”)