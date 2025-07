Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale di Poggio a Caiano. Si tratta della parte inerente il lotto B, quello che presenta maggiori criticità, di conseguenza la scelta di far partire per prima questi interventi. Come è già stato spiegato dal sindaco Riccardo Palandri i lavori del cimitero sono stati suddivisi in due lotti, quello A e quello B. “Intanto – dice il primo cittadino di Poggio a Caiano – già da alcuni mesi sono state sostituite le grondaie che erano state rubate”. “Il lotto B – spiega il sindaco Palandri – comprende la chiesa e i passaggi laterali, dove quello sinistro è chiuso da tempo a causa dei pericoli di crollo dell’intonaco del solaio di copertura. Comprendiamo il disagio che i congiunti dei defunti hanno vissuto in tutto questo senza poter recarsi sulle tombe dei loro cari, ma non potevano tenere aperto quel passaggio per motivi di sicurezza. Adesso, finalmente, renderemo dignità ad un luogo che per troppo tempo è rimasto in uno stato vergognoso”. Il cimitero durante i lavori sarà regolarmente aperto, sarà inibita al passaggio delle persone solo la zona interessata dal cantiere. Che procederà per “blocchi” e il primo a iniziare è quello che riguarda la chiesa e il lato sinistro. Negli interventi del lotto B è previsto anche il lavoro di impermeabilizzazione delle coperture delle due arcate del cimitero.