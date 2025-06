Iniziativa dello Spi-Cgil: Alessio Gramolati e l’attrice Daniela Morozzi a Signa per il voto al referendum

SIGNA – Venerdì 6 giugno alle 18.30 alla piscina del parco dei Renai, Daniela Morozzi, attrice di teatro, cinema e televisione, fiorentina, intervisterà Alessio Gramolati, segretario generale dello Spi-Cgil della Toscana in occasione di un’iniziativa promossa dal comitato signese per il sì per chiudere la campagna referendaria alla vigilia del voto dell’8 e 9 giugno. Daniela Morozzi parteciperà […]

SIGNA – Venerdì 6 giugno alle 18.30 alla piscina del parco dei Renai, Daniela Morozzi, attrice di teatro, cinema e televisione, fiorentina, intervisterà Alessio Gramolati, segretario generale dello Spi-Cgil della Toscana in occasione di un’iniziativa promossa dal comitato signese per il sì per chiudere la campagna referendaria alla vigilia del voto dell’8 e 9 giugno. Daniela Morozzi parteciperà anche all’apericena che concluderà entro le 20, per partecipare occorre prenotarsi telefonando al numero 055 875656 dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 entro giovedì 5 giugno. “Abbiamo distribuito, e ancora non abbiamo finito, migliaia di volantini, durante i mercarti rionali e alla stazione, organizzato incontri nei circoli e affisso decine di manifesti, – dice Andrea Montagni del comitato per i 5 sì – è stata una campagna all’antica, ma che ci ha permesso di entrare in contatto e far sapere dei referendum a tantissimi cittadini. Ci auguriamo che a Signa e in tutta Italia venga raccolto l’appello al voto e che nelle urne prevalgano i sì su tutti e cinque i quesiti abrogativi”.