“Insania” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Sabato 1 aprile alle ore 21,15 al Teatro Manzoni di Calenzano, va in scena il penultimo appuntamento della stagione del Teatro Manzoni 2022/23. Si tratta di INSANIA, uno spettacolo di una compagnia emergente (La Compagnia della Marca) con cui il Teatro Manzoni ha iniziato una fruttuosa e produttiva collaborazione.

Insania è un racconto teatrale che ha come tema il disagio psichico. “Le malattie mentali e i disturbi psichici, nonostante la loro diffusione, storicamente sono state considerate con pregiudizio dalla realtà popolare. Le malattie mentali, ad oggi, ancora non ricevono l’attenzione da parte dell’opinione pubblica, nel mondo del lavoro e all’interno della famiglia. Non è raro che il malato venga accusato per il proprio disturbo o persino considerato ozioso o scriteriato. Ciò accade perché la malattia mentale viene spesso percepita come meno evidente o tangibile ed è, nella maggior parte dei casi, molto meno compresa rispetto ad una malattia fisica. “Insania” è uno spettacolo teatrale moderno che utilizza vecchi e nuovi sistemi di rappresentazione, dal coro greco, all’improvvisazione corporea, alla danza al canto ed alla musica con al suo interno brani editi e accompagnamenti musicali dal forte impatto emozionale. L’intero spazio scenico proietterà i presenti in un quadro disturbante, riflessivo ed energico, permettendo al pubblico di rendersi più consapevole su queste tematiche. A seguito della loro grande diffusione, i disturbi mentali hanno una rilevanza sempre maggiore nella società moderna e rappresentano una prova sempre più grande che il sistema nazionale di sanità pubblica è chiamato ad affrontare”. (Roberto Rossetti)

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it

Mail to: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it Biglietti: Intero: 14 euro. Ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà: 12 euro