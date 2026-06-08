SESTO FIORENTINO – Insediamento questo pomeriggio alle 18 del consiglio comunale dopo le elezioni di maggio. Dopo qualche piccolo inciampo, il presidente del consiglio comunale anziano Leonardo Pescini ha aperto la seduta con la nomina del presidente del consiglio comunale e dei vicepresidenti. Silvia Bicchi (PerSesto) è stata eletta presidente del consiglio comunale all’unanimità, vicepresidenti sono Natascia Ciolli e Daniele Brunori.
Insediamento del consiglio comunale
SESTO FIORENTINO – Insediamento questo pomeriggio alle 18 del consiglio comunale dopo le elezioni di maggio. Dopo qualche piccolo inciampo, il presidente del consiglio comunale anziano Leonardo Pescini ha aperto la seduta con la nomina del presidente del consiglio comunale e dei vicepresidenti. Silvia Bicchi (PerSesto) è stata eletta presidente del consiglio comunale all’unanimità, vicepresidenti […]