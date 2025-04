“Insieme per il Rinascita” petizione e assemblea per evitare la vendita

SESTO FIORENTINO – “Insieme per il Rinascita” il Comitato nato per mantenere la struttura di via Matteotti nella disponibilità dei sestesi, riprende il suo percorso di informazione con i cittadini. Dopo l’alluvione di metà marzo, il Comitato aveva scelto di non proseguire con l’assemblea pubblica sul futuro del Rinascita, ora il percorso è ripreso proseguendo […]



SESTO FIORENTINO – “Insieme per il Rinascita” il Comitato nato per mantenere la struttura di via Matteotti nella disponibilità dei sestesi, riprende il suo percorso di informazione con i cittadini. Dopo l’alluvione di metà marzo, il Comitato aveva scelto di non proseguire con l’assemblea pubblica sul futuro del Rinascita, ora il percorso è ripreso proseguendo la raccolta firme per chiedere al sindaco e al consiglio comnale di Sesto di “impegnarsi a mantenere il Rinascita nella disponibilità delle future generazioni di sestesi”. Così chi vuole partecipare all’appello potrà firmare sabato 5 aprile in piazza Vittorio Veneto angolo con via Verdi dove il Comitato “Insieme per il Rinascita” allestirà un gazebo per la petizione in attesa dell’assemblea aperta che si terrà il 9 aprile alle 18. L’assemblea sarà seguita da una cena di autofinanziamento. Il menù prevede: antipasto misto, bis di primi, dolce. Costo 20 euro adulti e 10 auro bambini under 12. Prenotazioni: insiemeperilrinascita@gmail.com, o Margherita 3479363801.