“Insieme per Prato”, sabato 2 l’asta benefica con oggetti e cimeli dei grandi nomi della musica italiana e internazionale

PRATO – Si terrà sabato 2 marzo, alle 16 nel salone consiliare di palazzo comunale l’asta benefica dal titolo “Insieme per Prato” organizzata dall’azienda Paoletti Guitars con il patrocinio del Comune di Prato allo scopo di raccogliere fondi da destinare al Comitato Pro emergenze Città di Prato Onlus a seguito dell’alluvione che ha colpito la città i primi giorni di novembre. All’asta ci saranno oggetti personali e cimeli introvabili firmati da grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra gli oggetti, oltre 20, arrivati nella sede dell’azienda per essere battuti all’asta ci sono per esempio un giubbotto del 1992 appartenuto a Max Pezzali degli 883, una chitarra autografata da Luciano Ligabue, due microfoni usati da Elisa, alcuni plettri appartenuti a musicisti internazionali come Steve Tyler degli Aerosmith o Robby Krieger dei The Doors e poi una bottiglia di vino della tenuta Il Palagio autografata da Sting e molto altro ancora. “Siamo stati subito entusiasti quando Fabrizio Paoletti ci ha proposto questa iniziativa e come amministrazione siamo felici di poterla patrocinare, – dice il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti – sono state davvero molte le idee e gli eventi di solidarietà messi in campo a seguito dell’alluvione che ha colpito la nostra città a dimostrazione, se ce ne fosse bisogno ancora una volta, della generosità che caratterizza i pratesi e non solo”.

La cifra ricavata dall’asta, che potrà essere seguita e a cui sarà possibile partecipare anche in modalità on line, sarà destinata al Comitato Pro Emergenze Città di Prato Onlus. “Ci auguriamo che tanti appassionati e non solo prendano parte a questo evento in cui gli oggetti all’asta saranno presentati e raccontati nel migliore dei modi, – conclude Paoletti – abbiamo pensato subito di organizzare qualcosa per aiutare la città colpita dall’alluvione e farlo attraverso la musica e i suoi protagonisti ci è sembrata l’idea migliore”.