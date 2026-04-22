Installate tre nuove centraline per il controllo dell’aria a Calenzano

CALENZANO – Sono state installate tre nuove centraline per la misurazione dell’aria. Le tre centraline sono alla Fogliaia in via di Prato e in via Larga, a Settimello in piazza Cavalcanti e a Dietro Poggio in via Martini. Le centraline AirQino, sono dotate di pannello fotovoltaico che ne garantisce l’alimentazione e sono in grado di […]



CALENZANO – Sono state installate tre nuove centraline per la misurazione dell’aria. Le tre centraline sono alla Fogliaia in via di Prato e in via Larga, a Settimello in piazza Cavalcanti e a Dietro Poggio in via Martini. Le centraline AirQino, sono dotate di pannello fotovoltaico che ne garantisce l’alimentazione e sono in grado di restituire dati in tempo reale, consentendo interventi mirati e costituendo strumento di supporto nelle decisioni di politica ambientale e permettono così il monitoraggio della qualità dell’aria. Dei dati se ne occupa il Cnr e le centraline sono in grado di rilevare temperatura, umidità relativa e le principali sostanze inquinanti presenti in atmosfera (monossido di carbonio, ozono, particolato fine Pm 2.5 e Pm 10, anidride carbonica, odorigeni e composti organici volatili). I dati possono essere utilizzati ad integrazione delle rilevazioni ufficiali di Arpat.

Le centraline sono inoltre integrate con un sistema tecnologico che permette il rilevamento in tempo reale di precipitazioni, vento, radiazione solare, pressione atmosferica e altri parametri meteorologici, contribuendo a una gestione più efficace delle eventuali situazioni di emergenza. Infatti, il sistema consente di disporre di dati aggiornati con una frequenza significativamente più elevata rispetto alle centraline tradizionali e ciò rappresenta un elemento rilevante ai fini dell’attivazione tempestiva delle procedure di allerta a livello locale. L’investimento è di circa 10mila euro per il primo anno, comprensivo del servizio di gestione dati.

“Questo intervento – commenta il vicesindaco con delega all’ambiente, Martina Banchelli – si inserisce nel quadro delle azioni già avviate dall’Amministrazione comunale per il monitoraggio della qualità dell’aria e, più in generale, per una gestione integrata e sostenibile del territorio”. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni programmatiche del Comune finalizzate alla tutela ambientale e alla prevenzione dei rischi legati ai fenomeni meteorologici estremi, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di monitoraggio e di risposta tempestiva sul territorio. Le centraline, chiamate AirQino, sono dotate di pannello fotovoltaico che ne garantisce l’alimentazione e sono in grado di restituire dati in tempo reale, consentendo interventi mirati e costituendo strumento di supporto nelle decisioni di politica ambientale.

“Da anni il Comune di Calenzano porta avanti una strategia orientata al governo delle risorse territoriali e allo sviluppo locale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. – prosegue Banchelli – Nel tempo sono stati realizzati diversi progetti, anche in collaborazione con enti di ricerca, finalizzati all’individuazione delle sorgenti emissive di maleodoranze, in particolare nella frazione di Settimello. Gli studi condotti hanno evidenziato valori degli inquinanti entro i limiti di norma, senza tuttavia consentire una chiara identificazione delle sorgenti. Con l’installazione delle nuove centraline intendiamo rafforzare ulteriormente il sistema di monitoraggio, introducendo strumenti avanzati in grado di garantire un controllo iperlocale e continuo della qualità dell’aria. Ciò permetterà, da un lato, di disporre di dati aggiornati in tempo reale sullo stato dell’aria nel territorio comunale e, dall’altro, di acquisire informazioni pluviometriche con una frequenza e un anticipo significativamente superiori rispetto ai sistemi tradizionali. I dati sulla qualità dell’aria, validati dal Cnr, rappresenteranno un supporto fondamentale per orientare le politiche di mitigazione, come gli interventi sulla viabilità, la regolazione dei flussi semaforici e le attività di piantumazione. Allo stesso modo, i dati pluviometrici costituiranno uno strumento rilevante per la gestione delle emergenze connesse a eventi meteorologici intensi, consentendo un’azione più tempestiva, mirata ed efficace”.