Intercity Barcellona al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – La Spagna torna protagonista con il suo teatro per la nuova edizione Intercity Barcellona. La 38esima edizione del Festival della nuova drammaturgia internazionale si svolgerà dal 16 settembre al 26 ottobre al Teatro della Limonaia. Nel 1994 Intercity metteva sui binari il primo Festival con la Spagna con Intercity Madrid. “In quei tempi remoti la passione e l’apprezzamento verso la drammaturgia contemporanea non era ancora molto diffusa (al di fuori del Regno Unito e del Quebec) – spiega Dimitri Milopulos direttore artistico – ma la presenza nella vita teatrale spagnola di Sergi Belbel e di Rodrigo Garcia (entrambi presentati in Italia per la prima volta attraverso Intercity) faceva ben sperare. Da allora, a parte il nostro rapporto pluriennale con Rodrigo Garcia, non ci sono state altre occasioni di avvicinamento tra la nostra realtà e il teatro spagnolo. Ed è stato questo fatto che ha smosso la curiosità del Festival Intercity che ha iniziato subito una rinnovata ricerca verso quella parte del Vecchio Continente, ancora poco conosciuta in Italia, per scoprire così un’immensa fioritura del teatro e della drammaturgia contemporanea, con la presenza di moltissimi autori che stanno sviluppando un notevole lavoro di scrittura nell’ultimo decennio. Abbiamo iniziato dunque questo importante lavoro di ricerca leggendo decine e decine di testi e indagando in maniera profonda nelle venature dell’attuale teatro spagnolo. Ne sono nati così (anche spinti dalla situazione politica nel paese) due filoni: quello spagnolo e quello catalano, entrambi ricchi ed entrambi importanti. Così l’idea di un doppio festival non ha tardato a nascere: Intercity Barcelona nel 2025 e Intercity Madrid 2 nel 2026. Come sempre moltissimi saranno gli artisti, sia italiani che stranieri coinvolti nella realizzazione della 38° edizione del Festival tra nuove produzioni, studi/mises en espace, ospitalità e incontri. Gli artisti che il Festival presenterà saranno presentati per la prima volta nel nostro paese, nonostante sono molto conosciuti ed apprezzati sia nel loro paese sia in altri importanti “palcoscenici” del mondo”.