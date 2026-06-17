Internet, Prestanti scrive a Tim, Fiber Cop e al prefetto per i disservizi a Bacchereto e Seano

CARMIGNANO – L’invito è “a conoscere con urgenza le cause che hanno determinato il protrarsi del disservizio”, nonché a “ricevere informazioni puntuali circa gli interventi tecnici già effettuati e quelli programmati”, “a conoscere i tempi previsti per il completo ripristino della funzionalità dei servizi di comunicazione nelle frazioni interessate”, ad “adottare ogni misura necessaria affinché […]

CARMIGNANO – L’invito è “a conoscere con urgenza le cause che hanno determinato il protrarsi del disservizio”, nonché a “ricevere informazioni puntuali circa gli interventi tecnici già effettuati e quelli programmati”, “a conoscere i tempi previsti per il completo ripristino della funzionalità dei servizi di comunicazione nelle frazioni interessate”, ad “adottare ogni misura necessaria affinché il servizio venga ripristinato nel più breve tempo possibile”. Sono le principali richieste contenute nella lettera che il sindaco Edoardo Prestanti ha inviato a Tim e FiberCop, a seguito del “sostanziale isolamento – dice il primo cittadino – delle comunicazioni elettroniche, con assenza pressoché totale della connettività», nella frazione di Bacchereto, e di «continue interruzioni e gravi instabilità del servizio”, nella frazione di Seano.

La lettera è stata inviata anche al prefetto di Prato, a cui viene richiesto “di monitorare la situazione stante il rilevante impatto che il protrarsi del disservizio sta determinando nella popolazione”. Disfunzioni che da giorni sono tali, denuncia il sindaco, da “rendere estremamente difficoltoso l’utilizzo delle reti di comunicazione e dei servizi digitali”. Prestanti, nella lettera indirizzata a Tim, FiberCop e alla prefettura, “evidenzia come tale stato di disservizio risulti particolarmente critico in un contesto in cui la connettività rappresenta un’infrastruttura essenziale per la vita quotidiana dei cittadini e per il corretto funzionamento delle attività economiche e amministrative del territorio”. La conclusione è un invito alla “massima attenzione” e alla “tempestiva attivazione degli strumenti necessari” a ristabilire il normale funzionamento delle comunicazioni elettroniche.