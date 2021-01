Interruzione di via di Carcheri, prosegue la realizzazione del bypass che consentirà di riaprire la strada al traffico

LASTRA A SIGNA – Proseguono le verifiche di stabilità e i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li nel tratto interessato un paio di settimane fa dal cedimento del muro di contenimento su via di Carcheri. I lavori sono portati avanti da Avr per conto della Città metropolitana. Una […]

LASTRA A SIGNA – Proseguono le verifiche di stabilità e i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li nel tratto interessato un paio di settimane fa dal cedimento del muro di contenimento su via di Carcheri. I lavori sono portati avanti da Avr per conto della Città metropolitana. Una volta ultimati tali lavori sarà aperto alla circolazione anche il bypass stradale che è in corso di realizzazione, sempre a cura della Città metropolitana, con l’obiettivo di riaprire via di Carcheri al traffico e collegare i due tratti interrotti della strada comunale. La decisione di realizzare il bypass è stata presa grazie al forte interessamento dell’amministrazione comunale che comprende le difficoltà e i disagi, connessi all’interruzione della viabilità comunale, dei cittadini che abitano nelle frazioni collinari, e anche grazie alla disponibilità della Città Metropolitana e al privato proprietario del terreno su cui si sviluppa il percorso stradale alternativo. A tal proposito questo pomeriggio il sindaco Angela Bagni e l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Emanuele Caporaso incontreranno alcuni rappresentanti del Comitato Collinare e del Comitato Cittadini di Lastra proprio per illustrare il progetto di viabilità alternativa in direzione Scandicci e parlare di altre questioni riguardanti la circolazione viaria nelle frazioni collinari.