Interventi di manutenzione straordinaria sul Borro dei Morelli nel centro di Ginestra Fiorentina 

LASTRA A SIGNA – Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria e di stombatura del fosso Borro dei Morelli all’altezza della piazzetta della Fornace nel centro della frazione di Ginestra Fiorentina. In particolare si sta procedendo alla stombatura del fosso che attraversa la piazzetta, il ripristino della soletta sul fondo del fosso e lateralmente, con il montaggio di una ringhiera a protezione della parte stombata tratto in cui è stata rimossa la soletta di chiusura. “Obiettivo dei lavori – ha commentato il sindaco Emanuele Caporaso – è quello di facilitare la manutenzione del fosso e le operazioni di pulizia in caso di criticità ed emergenze idrauliche, diminuendo così la parte non ispezionabile, in linea con le indicazioni del Genio civile (che ha rilasciato apposita autorizzazione idraulica)”. L’intervento è stato finanziato dall’amministrazione comunale per un importo pari a 60.000 euro.