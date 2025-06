Interventi più rapidi ed efficaci per i soci: Aci Firenze presenta il nuovo soccorso stradale cittadino

FIRENZE – L’Automobile Club di Firenze annuncia il lancio di un innovativo progetto pilota per ottimizzare il soccorso stradale e il depannage nelle aree urbane densamente trafficate. A partire dai primi di giugno, infatti, i soci Aci possono contare su interventi ancora più veloci ed efficaci all’interno del perimetro cittadino di Firenze, chiamando sempre l’803.116, il numero verde dedicato. La presentazione del nuovo servizio, in collaborazione con Aci Global e Simonetti Srl, è avvenuta oggi, presso la sede dell’Automobile Club di Firenze, alla presenza di Massimo Ruffilli, presidente dell’Automobile Club Firenze, e di Francesco Mazzone, direttore generale di Aci Global. “L’obiettivo è rispondere concretamente alle esigenze quotidiane degli automobilisti – ha detto Ruffilli – garantendo una presenza tempestiva e un servizio di qualità superiore. Questo non solo accelererà i tempi di intervento, ma contribuirà a migliorare l’esperienza di mobilità dei soci Aci, soprattutto nelle aree urbane più critiche”.

La principale novità del progetto è la creazione di un Centro di soccorso Aci Global 803.116 situato direttamente presso la sede dell’Aci Firenze, in viale Amendola. Questa posizione centrale risolve i possibili ritardi dovuti all’ubicazione dei tradizionali carri attrezzi, posizionati spesso a ridosso degli snodi autostradali, permettendo una maggiore rapidità di intervento sulle chiamate dei soci Aci all’interno del capoluogo fiorentino. Nella prima fase il progetto pilota prevede l’impiego di una flotta dedicata, studiata appositamente per le esigenze urbane, con due carri attrezzi compatti e agili, progettati per muoversi con facilità anche nel traffico più congestionato, e una moto. L’Automobile Club di Firenze sta inoltre valutando l’introduzione di un veicolo fuoristrada Aci Global opportunamente attrezzato per il depannage. Il nuovo servizio copre interventi di soccorso e depannage esclusivamente sulla viabilità ordinaria cittadina (no autostrade) e sarà attivo dal lunedì-venerdì in orario 8–18 e il sabato in orario 8–13.