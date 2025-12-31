News

Intervento dei Vigili del fuoco in un palazzo in viale Ariosto

SESTO FIORENTINO – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio poco prima delle 19 in viale Ariosto in una abitazione al civico 19. I vigili del fuoco sono arrivati con un mezzo allungando il braccio fino a raggiungere l’appartamento dei piani alti. Sul posto anche i Carabinieri.


