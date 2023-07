“Intitolate la nuova palazzina dell’ospedale di Prato a Luigi Biancalani”: è la proposta di Punto d’incontro, Misericordia e Ordine dei medici

PRATO – Una delegazione composta da associazione Punto d’incontro, Arciconfraternita della Misericordia e Ordine dei medici incontrerà venerdì prossimo il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, per presentargli la proposta di intitolare a Luigi Biancalani (nella foto), scomparso un anno fa, la nuova palazzina dell’Ospedale di Prato. La delegazione sarà composta per Punto d’incontro dal presidente Gianni Taccetti e Antonello Giacomelli, per la Misericordia dal proposto Gianluca Mannelli e dal Provveditore Carlo Scardazzi, per l’Ordine dei medici dal presidente Guido Moradei e da Giuseppe Magro. È prevista per lunedì 31 la cerimonia della prima pietra del nuovo complesso e le tre realtà chiederanno al sindaco di sostenere con la Regione la proposta di dedicare la nuova struttura a “Gigi” Biancalani. Assessore alla sanità e vicesindaco, proposto della Misericordia, presidente dell’Ordine dei medici, Biancalani è stato una figura di spicco del mondo cattolico impegnato in politica e nel sociale, apprezzato e stimato in città per la sua competenza e la sua disponibilità.