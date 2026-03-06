Intitolazione della pinetina di via 25 Aprile a Eleonora Francini

SESTO FIORENTINO – La cerimonia di intitolazione della pinetiva di via 25 Aprile, annullata per il maltempo, si terrà sabato 7 marzo alle 15 e sarà dedicata alla botanica sestese Eleonora Francini. Interverranno la consigliera delegata per le pari opportunità del Comune di Sesto Fiorentino Irene Falchini, l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi, la professoressa dell’Università degli […]

SESTO FIORENTINO – La cerimonia di intitolazione della pinetiva di via 25 Aprile, annullata per il maltempo, si terrà sabato 7 marzo alle 15 e sarà dedicata alla botanica sestese Eleonora Francini. Interverranno la consigliera delegata per le pari opportunità del Comune di Sesto Fiorentino Irene Falchini, l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi, la professoressa dell’Università degli Studi di Firenze Barbara Valtancoli, la biologa Alessandra Palazzo e lo scrittore Alessandro Ulivieri.

Nata a Sesto Fiorentino nel 1904, Francini conseguì la libera docenza in botanica nel 1932. In un’epoca storica in cui le scienze botaniche erano di quasi esclusivo appannaggio maschile, venne nominata alla cattedra di botanica presso l’Università di Pisa. Al periodo pisano appartengono importanti studi inerenti la vegetazione dei dintorni di Firenze e dell’Etruria marittima. Nel 1939 Eleonora Francini vinse il concorso alla cattedra di botanica all’Università degli Studi di Bari, ove ricoprì anche il ruolo di prefetto dell’Orto di botanica farmaceutica. Nel capoluogo pugliese rimase per ventidue anni, svolgendo un’intensa attività didattica, scientifica, organizzativa e di ricerca, creando un istituto dinamico e innovativo, che divenne punto di riferimento per molti studiosi. Nel 1955 fu nominata membro dell’Accademia nazionale dei Lincei, nel 1960 ricevette la medaglia d’ora dei Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte, nel 1961 fu chiamata a ricoprire la cattedra di botanica presso la facoltà di scienze dell’Università di Firenze e nel 1973 le fu conferita la medaglia d’ora al merito per le scienze botaniche dall’International Columbus Association. Morì a Firenze nel 1984.