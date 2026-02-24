“Intorno all’8 marzo” letture, incontri e teatro

CALENZANO – “Intorno all’8 marzo” è il titolo di una serie di iniziative promosse dal Comune di Calenzano in collaborazione con le associazioni Amici di CiviCa, ANPI Calenzano, Emergency, La Macchina del Suono, Lega d’improvvisazione teatrale, Sale in Zucca e saranno itineranti, coinvolgendo la biblioteca CiviCa, Officina Civica e il Teatro Manzoni. “Il calendario di iniziative – dicono […]

CALENZANO – “Intorno all’8 marzo” è il titolo di una serie di iniziative promosse dal Comune di Calenzano in collaborazione con le associazioni Amici di CiviCa, ANPI Calenzano, Emergency, La Macchina del Suono, Lega d’improvvisazione teatrale, Sale in Zucca e saranno itineranti, coinvolgendo la biblioteca CiviCa, Officina Civica e il Teatro Manzoni. “Il calendario di iniziative – dicono il vicesindaco con delega alla cultura Martina Banchelli e l’assessore alle pari opportunità Simona Pieri – che presentiamo quest’anno per la Giornata internazionale della donna vuole essere un’occasione diffusa di conoscenza, confronto e partecipazione. Abbiamo scelto di costruire un percorso che inizia dalle storie delle donne partigiane e termina con le riflessioni sulle condizioni delle donne nei luoghi di conflitto, passando per momenti di socialità, musica, teatro e attività dedicate ai più piccoli. Crediamo che l’8 marzo debba essere un momento per riaffermare con forza il valore dei diritti, della parità e della libertà femminile, e anche per riconoscere il contributo quotidiano che le donne danno alla nostra comunità. Coinvolgere realtà associative, spazi culturali e cittadinanza di tutte le età significa rafforzare un messaggio che per noi è centrale: la cultura è uno strumento fondamentale per promuovere rispetto e consapevolezza”.

Venerdì 6 marzo alle 21 in biblioteca, “L’unica cosa giusta – Storie di donne partigiane” di e con Letizia Fuochi, a cura di Anpi Calenzano. Fuochi, cantautrice e storica, racconta le vicende di alcune donne partigiane, attraverso aneddoti e canzoni. Prenotazione consigliata a biblioteca@comune.calenzano.fi.it. Domenica 8 marzo è in calendario un’intera giornata di eventi per tutte le età, a cura di Sale in Zucca e La Macchina del suono. A Officina CiviCa in via Petrarca, dalle 10,30 alle 12,30 laboratori e letture per bambini dai 3 agli 8 anni. Dalle 14,30 lettura del libro “Per mille camicette al giorno” di Serena Ballista e Sonia Maria Luce Possentini; dalle 16 Balli popolari; dalle 17,30 match d’improvvisazione teatrale a cura della Lega Improvvisazione Teatrale.

Alle 21,15 al Teatro Manzoni il récital “Edith Giovanna Gassion alias Piaf” con la voce di Anna Maria Castelli e la fisarmonica di Thomas Sinigaglia: un viaggio intenso e appassionato nell’universo di Édith Piaf, la voce che ha incarnato l’anima di Parigi. Costo dei biglietti 14 euro, ridotti 12 euro, raccomandata la prenotazione a prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it. Lunedì 9 marzo alla biblioteca CiviCa “Amiche: quando le donne si tengono per mano, possono sollevare il mondo. Dalla schiavitù alla libertà” a cura de “I Contastorie” dell’Associazione Amici di Civica. Raccomandata la prenotazione a biblioteca@comune.calenzano.fi.it. Si conclude martedì 10 marzo alle 18 a CiviCa con l’incontro “Le condizioni della donna nei luoghi di conflitto” a cura del gruppo Emergency Sesto Fiorentino-Calenzano. Interverranno Valter Albericci relatore per Emergency e in collegamento online la dottoressa Manuela Valenti, responsabile Divisione pediatrica di Emergency. Raccomandata la prenotazione a biblioteca@comune.calenzano.fi.it. Dove non diversamente indicato, le iniziative sono gratuite e libere. Tutte le info su www.comune.calenzano.fi.it e su Facebook Calenzano Eventi.