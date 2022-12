“Intrecci” interculturali all’Istituto Comprensivo 3

SESTO FIORENTINO – Promuovere la creatività, la collaborazione e l’interazione culturale tra le comunità straniere presenti sul territorio: sono questi gli obiettivi del progetto “Intrecci”, promosso dal Comune di Sesto Fiorentino insieme all’Istituto comprensivo 3, all’associazione Yang Huang e alla Scuola di Musica “Bruno Bartoletti” con la collaborazione con l’Associazione Islamica di Sesto Fiorentino. Sabato 3 dicembre, dalle 14,30 alle 16 presso la scuola media Brogi (via D’Azeglio 64), sarà un laboratorio di calligrafia cinese e carta ritagliata per bambini e ragazzi fino a 18 anni ad aprire il ciclo d’incontri e iniziative che proseguirà fino alla primavera 2023. Sabato 17 dicembre si terrà invece il secondo appuntamento, dalle 15 alle 17 sempre presso la scuola media Brogi, con un laboratorio di giovani artisti cinesi che creeranno opere d’arte insieme ai partecipanti. Entrambe le iniziative sono a cura dell’Associazione di Ricerca culturale Italo Cinese Yang Huan; la partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi inviando una email a scuolacineseyanhuang@gmail.com.“Intrecci” nasce nel solco di “Inside Osmannoro”, di cui costituisce a tutti gli effetti una naturale prosecuzione.

Il progetto Inside, partito nel 2018 e proseguito ininterrottamente fino alla primavera 2021, ha permesso di avviare una proficua collaborazione tra Istituzioni, realtà associative territoriali e comunità cinese, ottenendo risultati importanti in termini di partecipazione e inclusione, tra cui la sottoscrizione di una convenzione tra Comune, Istituto Comprensivo 3, associazione Yan Huang e Scuola di Musica per lo svolgimento di attività extrascolastiche presso la media Brogi, e l’apertura della prima scuola cinese sul territorio di Sesto Fiorentino. Da quest’anno, con “Intrecci”, prende avvio per la prima volta un programma di appuntamenti aperto a tutta la cittadinanza, con un occhio di riguardo ai giovanissimi, che si avvale anche del contributo dell’associazione culturale Islamica di Sesto Fiorentino, già attiva con alcuni corsi di lingua e cultura presso la scuola primaria Balducci. Dopo gli appuntamenti di dicembre, “Intrecci” proseguirà a gennaio con la “Festa del territorio” presso il cinema Grotta, con spettacoli di danza, musica, canto, teatro. Nei mesi successivi si succederanno laboratori, letture a più voci di fiabe dal mondo, laboratori di conoscenza e ascolto musicale, mostre. “Il nome e il logo di questa nuova iniziativa richiamano le finalità che come Amministrazione vogliamo raggiungere: costruire legami intrecciando le varie culture presenti nella nostra città, in un percorso che nel tempo si dovrà sempre più consolidare – ricorda l’assessore alla politiche educative Sara Martini – Comunicazione, ascolto, condivisione delle tradizioni e delle esperienze delle varie comunità sono un’occasione di conoscenza reciproca di grande valore e arricchimento per tutta la nostra città, a partire dai bambini e dalle loro famiglie”. “Nei prossimi anni punteremo ad allargare sempre di più il coinvolgimento degli attori sul territorio – prosegue – Vogliamo portare fuori dalle comunità scolastiche la scoperta e la riscoperta delle tradizioni di cui sono portatori i nostri nuovi concittadini, facendone un momento di crescita e maturazione per tutta la Sesto di domani”.