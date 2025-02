Investe un pedone, fugge e poi si presenta al Comando della Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – Era scappato dopo aver urtato un pedone con la propria vettura e due giorni dopo si è presentato spontaneamente al Comando della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino. L’uomo due giorni fa, in viale Ariosto, ha investito una donna e si è dato alla fuga rendendosi irreperibile. Il fatto è avvenuto intorno alle 14 di mercoledì 19 febbraio: alla guida di una Renault Clio, l’uomo, un fiorentino di 33 anni, stava percorrendo viale Ariosto in direzione Firenze quando ha investito una sestese di 41 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza del civico 563. Il violento urto ha sbalzato la donna che è rimasta sull’asfalto, mentre l’automobilista si è allontanato frettolosamente senza prestare soccorso.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Municipale. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso a Careggi; attualmente risulta essere ricoverata per i traumi subiti, ma non in pericolo di vita. Le testimonianze dei presenti e alcuni accertamenti svolti in collaborazione con altri comandi hanno permesso in breve tempo di risalire alla targa del veicolo e all’identità del conducente che, però, si era nel frattempo reso irreperibile. La ricerca dell’uomo da parte della Polizia Municipale si è conclusa ieri mattina, quando si è spontaneamente presentato al Comando mettendosi a disposizione per tutti gli accertamenti. In attesa degli esiti è stato comunque segnalato alla Procura della Repubblica per fuga e omissione di soccorso.