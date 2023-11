Investita da un Tir che stava facendo manovra: muore donna di 63 anni

CAMPI BISENZIO – Nel pomeriggio di ieri, verso le 18, in via Einstein, un Tir impegnato in una manovra di retromarcia ha investito una donna, S.C., 63 anni, di origini napoletane ma residente a Firenze. La donna stava camminando lungo la strada e, a seguito dell’impatto, è deceduta a causa di un trauma toracico. Sul […]

CAMPI BISENZIO – Nel pomeriggio di ieri, verso le 18, in via Einstein, un Tir impegnato in una manovra di retromarcia ha investito una donna, S.C., 63 anni, di origini napoletane ma residente a Firenze. La donna stava camminando lungo la strada e, a seguito dell’impatto, è deceduta a causa di un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Signa che hanno effettuato i primi accertamenti. Effettuato il test alcolemico al conducente del Tir, è risultato negativo, il veicolo è stato sottoposto a sequestro. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’invio della salma presso il dipartimento di medicina legale dell’azienda ospedaliero universitaria Careggi per l’autopsia. Indagini tuttora in corso per ricostruire la dinamica.