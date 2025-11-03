Investito dalla propria auto e trasportato in codice rosso all’ospedale

MONTEMURLO – I Vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti intorno alle 13 in piazza Castello, presso la Rocca di Montemurlo, per un incidente stradale. Un’auto ferma sul lato della strada, infatti, per cause ancora da accertare, si è messa in movimento travolgendo il conducente che in quel momento si trovava all’esterno del […]

MONTEMURLO – I Vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti intorno alle 13 in piazza Castello, presso la Rocca di Montemurlo, per un incidente stradale. Un’auto ferma sul lato della strada, infatti, per cause ancora da accertare, si è messa in movimento travolgendo il conducente che in quel momento si trovava all’esterno del veicolo. L’uomo è stato soccorso dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118 che lo ha portato in ospedale in codice rosso. Sul posto la Polizia municipale di Montemurlo per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica del fatto.