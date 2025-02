Irlanda in Fabula al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Al Teatro della Limonaia il 9 febbraio alle 17 Intercity Young -Pupi di Stac presentano lo spettacolo per bambini dai 4 ai 10 anni “Irlanda in fabula 2. La furia di Banshee!”. Lo spettacolo di e con Enrica Pecchioli è una produzione Teatro della Limonaia ETS. La storia. Banshee (ossia donna del colle delle fate) è uno spirito molto conosciuto sull’isola color smeraldo, si dice appaia in svariate forme e sia riconoscibile per le sue urla penetranti; questa creatura affascinante, originaria del folklore celtico appartiene al “piccolo popolo”, gli abitanti del mondo magico irlandese. Nella verde Erin, paese di incantesimi, la Banshee è la più potente delle fate, la signora delle magie, dei sortilegi, di tutte le meraviglie. Nessun uomo, neppure un druido, può lottare contro i suoi poteri. In Irlanda In Fabula 2 Banshee è una piccola fata bambina, splendida nel suo abito d’oro ma arrabbiata, tremendamente arrabbiata. La sua ira si gonfia e cresce a dismisura manifestandosi in atti concreti e magici: Banshee cammina sull’erba e il suolo prende fuoco, Banshee solleva una mano e non vi è alcuna pietà per i neri scogli scaraventati nel cielo, né per le onde dell’oceano costrette a gonfiarsi, né per i pesci, né per gli uccelli, né per i marinai. Tutto il creato appare stravolto, assoggettato alla collera della fata. Eppure, non può che suscitare simpatica e complicità questo essere minuto e dorato, così onnipotente e… furibondo. Il tema di questa storia è alquanto interessante e spesso attuale nelle fasi di crescita dei bambini