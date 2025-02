Istituite nuove “zone 30” per migliorare la sicurezza stradale

SESTO FIORENTINO – Nuove “zone 30” sono state istituite a Sesto in questi giorni. Si tratta di strade in cui la velocità a cui si deve attenere il veicolo che le attraversa è di 30 km. Le nuove strade dove è stato istituito il nuovo provvedimento sono quelle a senso unico e strette. Le nuove “zone 30” sono: via Donatello, via Vinci, via Brunelleschi, via Campanella, via Guerrazzi, via Giordano Bruno, via Presciani, via Gramsci nel tratto compreso tra via Buonarroti e via Pratese, via Giotto, via Bencini, via Fibonacci, via Fiorelli e via Tosa, via Bellini, via Calatafimi, via Puccini, via Milazzo, via Monteverdi, via Busoni, via Savonarola, via Leoncavallo, via Monti, vi Vittorio Alfieri, via Ippolito Nievo, via Ugo Foscolo.

Le “zone 30” nascono dalla necessità di regolamentare la circolazione veicolare nell’ottica del miglioramento della sicurezza stradale e della tutela della promiscuità del traffico in transito anche tutelando la mobilità dolce. Inoltre sono state disegnate all’interno dei quartieri cittadini in modo da garantire una migliore sicurezza per la circolazione veicolare, ciclabile e pedonale. La scelta delle strade da inserire nel piano delle “zone 30” è stata selezionata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche delle segnalazioni e delle richieste da parte dei residenti oltre che del monitoraggio effettuato sul traffico.

In questi giorni è già stata disegnata la segnaletica orizzontale e apposta quella verticale per indicare l’ingresso nella “zona 30” e dal momento in cui è stata installata la segnaletica sia orizzontale che verticale diventa attivo il provvedimento.



“Continuiamo a lavorare per migliorare la sicurezza stradale con particolare attenzione agli utenti deboli. – spiega la vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Claudia Pecchioli – Questi provvedimenti si accompagnano al pacchetto di interventi che negli ultimi mesi stanno riguardando attraversamenti e illuminazione, come nel caso di via Cafiero e via Lucchese. Le strade interessate sono già oggi per conformazione strade che richiedono prudenza e sono state individuate anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini. In alcuni casi si tratta di estendere limiti esistenti su porzioni ristrette di strada”.