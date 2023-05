Italia Viva: “Condividiamo la scelta di Nucciotti di appoggiare Fabbri. Il Pd? Ha preso una lezione per il futuro…”

CAMPI BISENZIO – “Prendiamo atto della decisione di Riccardo Nucciotti, candidato civico che Italia Viva ha sostenuto, che nel ballottaggio a Campi Bisenzio ha deciso di dare il proprio appoggio al candidato Leonardo Fabbri. E ne condividiamo la scelta, perché in un ballottaggio si è sempre di fronte a una scelta tra i due migliori piazzati”: a prendere posizione, in una nota, è Italia Viva, che poi aggiunge: “L’alternativa a Fabbri rappresenta per programmi, scelte e idee una sinistra e un populismo che niente hanno a che fare con il futuro di un territorio, un ritorno a idee, slogan, indirizzi passati di cui non sentiamo bisogno e che il giorno dei risultati del primo turno si sono espressi con bandiere rosse, falce e martello e cori che poco hanno a che fare con il futuro di Campi. Al Pd vogliamo però ricordare che nel ballottaggio si trovano davanti coloro che vorrebbero come alleati ovunque. Quei 5 Stelle e quella sinistra che hanno corteggiato per mesi. Il Pd deve e dovrà scegliere se presentarsi con questa sinistra o con i riformisti del terzo polo. Da queste elezioni di Campi Bisenzio il Pd può solo aver preso una lezione per il futuro”.