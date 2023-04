Italia Viva “Il 25 Aprile deve essere la festa di tutti”

SESTO FIORENTINO – “Italia Viva ha partecipato alle manifestazioni a Sesto Fiorentino con i propri iscritti e le bandiere, per la festa del 25 aprile: festa della libertà ritrovata, festa di tutti, grazie ai partigiani e agli alleati che hanno dato la vita per la nostra libertà”. E’ quanto si legge in una nota di […]

SESTO FIORENTINO – “Italia Viva ha partecipato alle manifestazioni a Sesto Fiorentino con i propri iscritti e le bandiere, per la festa del 25 aprile: festa della libertà ritrovata, festa di tutti, grazie ai partigiani e agli alleati che hanno dato la vita per la nostra libertà”. E’ quanto si legge in una nota di Italia Viva. “Peccato – prosegue la nota – che quest’anno si sia parlato genericamente di “pace” in merito all’invasione di Putin in Ucraina. L’anno scorso Giuseppe Matulli usò parole giuste ed equilibrate e ricordò come la resistenza del popolo ucraino è una resistenza partigiana. Se si vuole festeggiare veramente la liberazione occorre farlo senza barriere ideologiche cercando di renderla veramente la festa di tutti”.