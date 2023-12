Italia Viva: Leonardo Pagliazzi eletto presidente di Sesto e Calenzano

SESTO FIORENTINO – Leonardo Pagliazzi è il presidente di zona per Sesto e Calenzano di Italia Viva. E’ stato eletto nel corso del congresso unificato di Sesto e Calenzano che si è svolto nella serata di martedí 5 dicembre al Circolo 8 Marzo di viale Ariosto. “Ringrazio la comunità sestese e calenzanese di Italia Viva per la fiducia dimostratami e per il costante impegno profuso sul territorio nell’arco di questi anni. – ha detto Pagliazzi – Questo Congresso, avviato nel mese di ottobre, ha sancito l’inizio di un nuovo corso per Italia Viva, con l’elezione democratica di tutti i Presidenti ai vari livelli, dal nazionale al comunale: un percorso necessario che ci darà una forte spinta per le importanti sfide che abbiamo all’orizzonte, a partire dalle elezioni europee e dalle amministrative di Calenzano nel 2024. Continueremo a fare politica nel modo in cui ormai i cittadini hanno imparato a conoscerci: entrando sempre nel merito delle tematiche, senza pregiudizi e senza slogan, raccontando la verità alle persone”. La serata si è conclusa nel dopocena con due tavole rotonde sul tema dell’organizzazione interna da una parte e sulla questione giovanile dall’altra.