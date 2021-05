Italia Viva Sesto Fiorentino “A maggio un mese di incontri dedicati ai giovani”

SESTO FIORENTINO – Un mese dedicato ai giovani, è quanto propone Italia Viva Sesto Fiorentino per il mese di maggio. “Parlando con loro, – si legge in una nota di Italia Viva Sesto Fiorentino – ascoltando le loro esigenze e i loro punti di vista, cercheremo di capire come rendere Sesto una città giovane, dinamica […]

SESTO FIORENTINO – Un mese dedicato ai giovani, è quanto propone Italia Viva Sesto Fiorentino per il mese di maggio. “Parlando con loro, – si legge in una nota di Italia Viva Sesto Fiorentino – ascoltando le loro esigenze e i loro punti di vista, cercheremo di capire come rendere Sesto una città giovane, dinamica e aperta al mondo. Inizieremo questo percorso lunedì 3 maggio alle ore 21,30, con un incontro online sulla piattaforma Zoom. Il link per registrarsi é il seguente: https://www.italiaviva.it/italia_viva_sesto_fiorentino_risveglio_giovanile. Faremo una chiacchierata con il deputato di Italia Viva Massimo Ungaro e con Stefano Pacinotti, consigliere comunale di Scandicci, per capire cosa significhi mettersi a disposizione della comunità per il bene collettivo e per costruire insieme questo percorso che ci terrà impegnati nelle prossime settimane, individuando le tematiche più “sentite” dai sestesi under40″. Gli altri incontri si terranno il 17 e il 31 maggio.