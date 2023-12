Italia Viva: Stefano Calistri presidente di zona per Signa e Lastra a Signa. “Amministrative, la nostra area è il centro-sinistra”

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Stefano Calistri è stato eletto presidente di zona di Italia Viva per Signa e Lastra a Signa. L’ufficialità è arrivata in occasione del congresso che si è svolto al circolo Colli Alti a Signa. “Adesso – si legge in una nota di Italia Viva – inizia un nuovo corso per il […]

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Stefano Calistri è stato eletto presidente di zona di Italia Viva per Signa e Lastra a Signa. L’ufficialità è arrivata in occasione del congresso che si è svolto al circolo Colli Alti a Signa. “Adesso – si legge in una nota di Italia Viva – inizia un nuovo corso per il partito, l’elezione democratica di tutti i presidenti ai vari livelli, dal nazionale al comunale, è un passo importante del nostro percorso di crescita e darà una forte spinta per le importanti sfide che abbiamo all’orizzonte, a partire dalle elezioni europee e dalle amministrative che si svolgeranno anche a Signa e Lastra a Signa nel 2024”. Per quanto riguarda le scelte nel territorio delle Signe le decisioni emerse dal congresso sono chiare: “Italia Viva ha come scelta prioritaria quella di fare alleanze programmatiche con il centro-sinistra. Alleanze che vedano protagonista Italia Viva, con scelte condivise sui programmi per il territorio e nella costruzione delle coalizioni, che stiano all’interno di un quadro politico finalizzato a scelte riformiste, innovatrici e che respingano posizioni populiste o sovraniste. Nessuna forza politica oggi ha l’autosufficienza. In questo quadro restiamo dunque aperti a qualunque soluzione, dalle liste civiche fino a quella di “correre” da soli se sarà necessario qualora questi presupposti non fossero soddisfatti. Ci aspetta una bella sfida e ci faremo trovare pronti”.