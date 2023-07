“It’s just a game” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 12 luglio alle 21.15, nel cortile della Biblioteca Ragionieri l’attore Robert Da Ponte, ex detenuto ed ex bancario, interpreta il monologo “It’s just a game”, regia di Livia Gionfrida, produzione Teatro Metropopolare. Lo spettacolo mescola le teorie economiche che governano la società e la legge di Murphy, con l’aiuto di Shakespeare, […]

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 12 luglio alle 21.15, nel cortile della Biblioteca Ragionieri l’attore Robert Da Ponte, ex detenuto ed ex bancario, interpreta il monologo “It’s just a game”, regia di Livia Gionfrida, produzione Teatro Metropopolare. Lo spettacolo mescola le teorie economiche che governano la società e la legge di Murphy, con l’aiuto di Shakespeare, The Blues Brothers e dell’ex presidente Trump. Tutti noi pensiamo di essere motivati da alti ideali come amore, patriottismo, verità e solidarietà, ma in una società capitalista, l’unico valore davvero accettato da tutti sembra essere quello dei soldi.

Istruzione, politica, lavoro, giustizia, razzismo sono influenzati e dipendono dal mercato e il denaro diviene il minimo comune denominatore a cui uomini e donne devono aderire per sopravvivere. Il sistema capitalista per funzionare ha bisogno di vincitori e perdenti, proprio come una partita di Monopoli: quello che conta è il prezzo e talvolta sembra non esistere nessun valore morale, etico o umano. Oggi, nel bel mezzo della crisi pandemica legata alla diffusione del virus Covid-19, la questione è soprattutto economica e ognuno di noi sta vivendo la propria personale lotta per la sopravvivenza. Livia Gionfrida porta avanti con il suo collettivo Metropopolare un’indagine su capitalismo e sul ruolo che il denaro ha nella nostra società e nelle nostre vite. Ingresso libero. Info e prenotazioni on line su https://bit.ly/palco23 o via telefono al numero 055 4496851. Nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it.