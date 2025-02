Job Connection, ai Gigli il mondo del lavoro si incontra

CAMPI BISENZIO – Il Centro Commerciale I Gigli conferma la sua vocazione a luogo di incontro, shopping e socialità con la prima edizione di Job Connection, un appuntamento dedicato a chi cerca e offre lavoro. Job Connect, che si terrà dal 18 al 23 febbraio, permetterà a chi cerca un’occupazione o vuole cambiare tipo di lavoro e alle aziende alla ricerca di personale, di incontrarsi. L’apertura degli stand sarà dalle ore 10 alle ore 18 e durante questo orario, in modo semplice e gratuito, le aziende comprese quelle presenti all’interno del Centro Commerciale e le persone potranno incontrarsi e scambiarsi le informazioni: chi cerca un’occupazione potrà valutare le proposte, le aziende potranno trovare i profili da inserire all’interno del proprio team. Insomma, una grande piazza del lavoro dove si potranno scoprire anche nuove attività e nuove esperienze.

La prima edizione di Job Connection è organizzata dal Centro Commerciale I Gigli con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano.

Saranno presenti 24 aziende di Firenze, Prato e dell’area metropolitana, tra le quali 8 punti vendita del Centro Commerciale.



Il 18 febbraio si è tenuta l’inaugurazione alla presenza di: il direttore del Centro commerciale I Gigli Antonino D’Agostino, il Senior marketing manager di Eurocommercial, società proprietaria del centro commerciale I Gigli Stefano De Robertis, l’assessore del Comune di Calenzano Marco Venturini, Monica Becattelli (Sportello Arti della Regione) responsabile del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato, lgli assessori del Comune di Campi Bisenzio Daniele Matteini e Carla Bonora.



“Abbiamo deciso di appoggiare e sostenere questa iniziativa perchè vogliamo dare è un servizio alla nostra comunità. – ha detto Stefano De Robertis Senior marketing manager di Eurocommercial, società proprietaria del centro commerciale I Gigli – Job Connection è una vetrina sul mondo del lavoro dove si incontrano domanda e offerta aperta non solo ai giovani in cerca di primo lavoro, ma anche a coloro che è alla ricerca di formazione o di un miglioramento professionale”.



“L’attenzione al mondo del lavoro è per noi essenziale. – ha detto Antonino D’Agostino direttore del Centro Commerciale I Gigli – Abbiamo deciso di organizzare Job Connection perchè pensiamo sia un’opportunità per molti dei nostri visitatori, per le aziende del territorio e per i punti vendita presenti nel Centro Commerciale. Il Centro Commerciale non è solo un luogo di shopping, ma anche di incontro fra le persone e quindi per noi è importante poter mettere a disposizione un punto di scambio tra domanda e offerta di lavoro.”. Inoltre, nella settimana di Job Connection sarà coinvolto anche lo Sportello ARTI – Centri per l’impiego della Regione Toscana, con il quale I Gigli collaborano; il punto ARTI è presente all’interno del Centro Commerciale nell’area Coworking e attivo tutti i martedì”.



“L’iniziativa organizzata da I Gigli è un’occasione veramente apprezzabile e utile per far incontrare domanda e offerta di lavoro, tra imprese e persone che sono alla ricerca di occupazione. – ha detto Marco Venturini, assessore al Lavoro del Comune di Calenzano – Il mondo del lavoro oggi è frammentato e complesso e l’obiettivo è quello di tenere sempre alta l’attenzione sull’importanza della formazione, fondamentale per un lavoro sicuro e di qualità. Su questi temi riteniamo sia necessaria una sempre più stretta collaborazione tra istituzioni, enti della scuola e della ricerca, rappresentanze dei lavoratori e delle categorie economiche”.



“Come Città Metropolitana non possiamo che accogliere con favore iniziative come ‘Job Connection’ che vengono attuate sul nostro territorio. – ha detto Claudia Sereni, sindaca di Scandicci e consigliera metropolitana con delega al lavoro – Eventi come questo rappresentano un tassello fondamentale per affrontare una delle sfide più urgenti nel contesto sociale in cui ci troviamo a vivere: unire domanda e offerta di lavoro. Nel mondo di oggi, in continuo cambiamento, è essenziale creare connessioni tra le competenze richieste dal mercato e le aspirazioni dei lavoratori. In questo modo si offre ai giovani un’opportunità in più per entrare nel mondo del lavoro, e alle famiglie una base solida su cui poter costruire il proprio futuro”.

“I Gigli anche questa volta si sono resi disponibili a 360 gradi ad occuparsi del mondo del lavoro. – ha detto Daniele Matteini assessore allo sviluppo economico Comune di Campi Bisenzio – Con 30mila visite giornaliere e 2000 addetti la settimana questa è una realtà importate e Job Connection è l’occasione per chi cerca lavoro e per chi offre di trovare un punto d’incontro e questo appuntamento è per il nostro territorio importante”.

“Benvengano queste iniziative dove si incontrano la domanda e l’offerta, – ha detto Carla Bonora assessore al lavoro Comune Campi Bisenzio – ma è ancor di più importante riuscire a fare sistema tra categorie economiche e sindacali, istitutuzioni e inisieme provare ad uscire dal momento critico in cui si trova il mondo del lavoro”.

Tutte le informazioni in merito alle aziende de I Gigli e del territorio presenti all’evento e alle modalità di prenotazione gratuita dei colloqui sono disponibili sul sito www.igigli.it