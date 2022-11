Judo da cinquant’anni: a Prato la festa delle Discipline Orientali della Uisp

PRATO – Cinquant’anni e non sentirli. Sono quelli festeggiati ieri a Prato, nella sala del consiglio comunale, dove è stata organizzata una conferenza sull’argomento, da quella che mezzo secolo fa era la Lega Judo e che oggi è la struttura che coordina le discipline orientali della Uisp. Su proposta infatti del Maestro Luigi Moscato, tecnico di judo nazionale delle DO Uisp, il comitato territoriale Uisp di Prato ha ben volentieri messo a disposizione il coordinamento organizzativo di questa ricorrenza e messo in piedi quella che si è rivelata davvero una bella mattinata, essendo partita proprio da Prato questa attività nella Uisp. Oltre al responsabile delle DO della Toscana, Monica Giuliani, e al responsabile del settore judo della Toscana, Stefano Nistri, tanti i nomi di dirigenti sia di oggi che di ieri, con altrettanti interventi che hanno fatto vivere forti emozioni e ricordato quei momenti e il grande lavoro svolto in un momento particolare della storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Non a caso, sono state ricordate tante figure che ormai ci hanno lasciato ma che sicuramente portarono un grande contributo per far muovere i primi passi al movimento. E un ringraziamento particolare, come hanno sottolineato gli organizzatori, “va al sindaco di Prato, Matteo Biffoni, e all’amministrazione comunale per la sensibilità e la vicinanza che sempre dimostrato verso il grande lavoro svolto dalle associazioni del volontariato ogni volta che abbiamo bussato alla loro porta”.