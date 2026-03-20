Karate, nel fine settimana a Follonica la Coppa Italia. Fra gli organizzatori anche l’Aks. In gara anche trenta atleti

SESTO FIORENTINO – L’Aks si prepara per la Coppa Italia 2026, in programma a Follonica il 21 e 22 marzo al PalaGolfo. Appuntamento che nasce come una competizione nazionale e che vedrà la partecipazione di oltre 1.200 atleti in rappresentanza di più di 200 squadre. Fra queste l’Accademia Karate Shotokan, che non è solo fra gli organizzatori dell’evento, ma schiererà anche 30 karateka. Inoltre metterà a disposizione i volontari necessari per la gestione logistica e operativa della manifestazione. “Sta per prendere il via una novità che il karate italiano aspettava da tempo, una competizione pensata per dare spazio, visibilità e opportunità a tutti quegli atleti che stanno costruendo il proprio percorso e che meritano un palcoscenico nazionale all’altezza della loro passione, dice il maestro Leonardo Marchi dell’Aks, responsabile organizzativo della Coppa Italia. L’evento, organizzato dall’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino in collaborazione con lo Sport Target Karate di Castelfranco Veneto e il Comitato Regionale Toscano Fijlkam, si propone quindi come vetrina per i giovani talenti e per le società che vogliono misurare i progressi dei propri atleti in un contesto nazionale serio e accessibile. Non a caso, l’Accademia Karate Shotokan è presente sul territorio della Piana fiorentina con quattro sedi (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Settimello e Brozzi), con corsi di avviamento allo sport, karate agonistico e amatoriale e difesa personale. Ed è una società sportiva affiliata alla Fijlkam l’unica federazione italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi (3356817050 – leonardo@aks.it).